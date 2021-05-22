Benzema'nın dönüşü forma satışını patlattı

Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema'nın dönüşü forma satışlarına doping etkisi yarattı.

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Haftanın en büyük futbol hikayelerinden biri Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na geri dönüşü oldu. Yıldız oyuncunun 5 yıl sonra kadroya davet alması birçok futbolseveri mutlu ederken, Fransa'da milli takım forma satışı adeta büyük bir patlama yaşadı.

Didier Deschamps'ın Benzema'nın yer aldığı kadroyu açıklamasının ardından Unisports verilerine göre, forma satışları yüzde 2 bin 400 arttı.

MACRON TEBRİK ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Real Madrid'de forma giyenKarim Benzema'yı yeniden milli futbol takımının kadrosuna dahil eden Teknik Direktör Didier Deschamps'ı tebrik etti.

Macron, ziyaret ettiği Troyes kentinde yaptığı açıklamada, Karim Benzema'nın kaliteli futbolcu olduğunu belirtti.

Benzema'yı 5,5 yıl sonra milli futbol takımının kadrosuna dahil eden Deschamps'ı tebrik eden Macron, Deschamps'a güvendiğini ve en iyi oyuncuları seçebildiğini gösterdiğini kaydetti.