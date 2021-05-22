Türkiye'den kovulmuştu! Sumudica'ya Süper Lig'den talip var

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya Kayserispor'un talip olduğu iddia edildi.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştıran Marius Sumudica'ya Kayserispor'un talip olduğu iddia edildi.

Romanya basınında yer alan habere göre; Kayserispor, Marius Sumudica'ya yılda 1 milyon avro kazanacağı bir kontrat teklifinde bulundu.

Haberde; Sumudica için Suudi Arabistan ekiplerinden Al Feiha'nın da yıllık 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Ayrıca Rumen teknik adamın Steaua Bükreş'ten gelen teklifi reddettiği de yazıldı.

2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, 20019-2021 yılları arasında Gaziantep FK'da görev yaptı. 50 yaşındaki teknik adam, yönetimle yaşadığı problemler sebebiyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve Rizespor'un yolunu tuttu. Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından 7 maç sonra Karadeniz ekibindeki dönemi de sona erdi.

2017-18 sezonunda Kayserispor'un başında 33 maçta görev yaşan Sumudica, sezonu Kayserispor'la 9. Sırada tamamlamıştı.