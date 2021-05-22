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Alexander Sörloth'u gerçekleri ortaya çıktı! Öncelik Trabzonspor'da

Alexander Sörloth'a eğer Türkiye’den bir teklif giderse Alman Leipzig kulübü konuyu, transferde önceliği olan Trabzonspor’a bildirmek zorunda. İşte Sörloth'un Türkiye'ye dönüş şartlarının detayları...

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Trabzonspor'un 20 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus karşılığında Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönüş şartları ortaya çıktı. Alman kulübünün Trabzonspor'la yaptığı protokole göre Leipzig, Sörloth'u bir Türk takımına satmak ya da kiralamak isterse önce Bordo-Mavililer'e bilgi vermek zorunda. Aynı zamanda Türkiye içinde Sörloth'un transferinde de öncelikli hak Trabzonspor'da.

Takvim gazetesinin haberine göre; eğer Bordo-Mavililer, Sörloth'un transferini düşünmediğini Leipzig'e bildirirse, o zaman Alman kulübü Süper Lig'den diğer takımlarla masaya oturabilecek. Alınan bilgilere göre Norveçli yıldız Leipzig'den ayrılmayı düşünmüyor. Ancak Sörloth kararını değiştirirse ilk tercihi Trabzon olacak.

İsmi Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş ile anılan Sörloth'a Bundesliga'dan da talipler olduğu öğrenildi. Leipzig, Viking ile ilgili henüz kesin kararını vermedi.

Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezon etkili bir performans sergileyemeyen Sörloth 28 maçta 5 gol atabildi.

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