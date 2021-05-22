BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  SPOR

Ozan Kabak Liverpool'da devam edecek mi? Jürgen Klopp'tan açıklama var

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın geleceği konusunda henüz bir karar vermediklerini ifade etti.

Abone ol

Premier Lig devi Liverpool'da Ozan Kabak'ın geleceği belirsiz. Ara transfer döneminde 18 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonuyla Schalke'den kiralanan Ozan Kabak takımda kalmak istiyor. Menajer Jürgen Klopp ise genç oyuncuyla ilgili henüz net bir karar verilmediğini belirtti.

Ozan Kabak'ın iyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Jürgen Klopp, "Ozan harika bir iş çıkardı, inanılmazdı. Şimdiden harika deneyime sahip genç bir oyuncu olduğunu unutmamak gerekiyor. Farklı kulüplerde oynadı, Türkiye'den Almanya'ya çok genç yaşta gitti. Almanya'da zor koşullardaki iki kulüpte oynadı." diye konuştu.

"Karar vermek için yeterince zamanımız var"
Klopp milli oyuncu hakkında karar vermek için sezon sonunu beklediklerini vurgulayarak, "Adapte olması zaman aldı ama bizim için çok iyi şeyler yaptı. Gelecek hakkında konuşup son maçtan sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var. Söylenecek başka bir şey yok" dedi.

Ozan Kabak: Henüz Jürgen ile görüşmedik
Ozan Kabak ise verdiği demeçte Liverpool'da mutlu olduğunu ve Anfield'da kalmak istediğini söyledi.

"Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörle, birçok yıldız futbolcuyla çalıştım. Onlarla antrenman yapmak bile gelişmenizi sağlıyor. Liverpool'dan bahsediyoruz. Elbette kalmak istiyorum.Jürgen ile henüz geleceğim hakkında konuşmadık. Gelecek sezon nerede olacağımı göreceğiz. Fakat ne olursa olsun kulüpteki herkese, benim için yaptıklarından dolayı minnettarım."

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 9'u Premier Lig ve 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıktı.

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk dörtte yer alma mücadelesi veren Liverpool ligin son maçında Crystal Palace'ı konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'in acı günü! Dünyayı açlıktan kurtaran adam hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi! Covid-19 tedavisinde 'Favipiravir' kararı
Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i yendi! Seride durum 2-0
Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Taraftar kahrolacak
Benzema'nın dönüşü forma satışını patlattı
Bağcılar'da polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu
İslam Memiş 'Haziran'da ciddi sürpriz var' deyip uyardı! Sakın altın almayın 492 liraya düşecek
Sergen Yalçın, Beşiktaş'la uzatıyor! Yılda 2 milyon euro kazanacak
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal şoku! Monaco iki katını verdi
Kayseri Develi'de baraj kenarında yeraltı şehri
Yorumlar