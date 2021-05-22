Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu! 'Arabuluculuk' yapmaya başladı ekonomik krizden şikayetçi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ankara'da ofis açıp kapısına 'danışmanlık' tabelası astı. Arabuluculuk yapmaya başlayan Arınç, "Cübbenizi geri giydiniz mi?" sorusuna bakın ne cevap verdi...

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Eski TBMM Başkanı, Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettikten sonra ortalarda görünmeyen Arınç, Ankara'da ofis kurup 'arabuluculuk' yapmaya başladı. 2015'teki 7 Haziran seçimlerinden sonra aktif siyaseti bıraktığını belirten Bülent Arınç, şöyle devam etti:

"O günden sonra da aktif siyasette bulunmadım. Ama şimdi sizin de gördüğünüz ofisimde hem arabuluculuk yapıyorum resmi olarak hem de siyaset konuşuyorum. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar, ülkem ile ilgili sorunlar soruyor, pek çok şey konuşuyorlar. Ben de onlara bildiğim kadarıyla bir şeyler söylemeye gayret ediyorum."

Arabuluculuk yaparak cübbeyi giymiş mi oldu?

"Cübbemi bana geri giydirecekler” sözü hatırlatılıp, "Şimdi cübbenizi yeniden giymiş mi oldunuz arabuluculuk ile?" sorusuna ise Arınç, "Hayır. Avukatlık yapmıyorum. Avukatlık yaparsam cübbe giyeceğim. Arabuluculukta cübbeye ihtiyaç yok. Arabuluculuk hukuka ait, cezaya ait değil. Hukuka ait konularda, ticaret hukukunda, iş hukukunda, tüketici hukukunda tarafları bir araya getirerek anlaşmalarını temin etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Ekonomik sıkıntılar ve handemi nedeniyle dosya gelmiyor...

Siyasette kendisinin uzlaşma noktasındaki başarısının bilindiğini anlatan Arınç, şöyle devam etti: "Miktarına hiç bakmadan bazen 1000 TL için, bazen 10.000 TL için uzlaştırmaya çalışıyorum. Fakat ne yazık ki dosya gelmiyor. Yani içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar bir tarafa, bir de bu pandemi sürecinde yargı sürecinin çalışmıyor olması, bizim dosyalarımızın sayısını giderek azalttı."

Cübbemi giymedim, giymeye niyetim yok

"Cübbe giymedim, giymeye niyetim yok. Çünkü bunun istismar edileceğini biliyorum. Ama ofisimin kapısında danışmanlık ofisi yazıyor. Özellikle ceza hukukunda bana dosyalar getiriyorlar. Kimisi Yargıtay safhasında, kimisi bir başka noktada. Ben dosyayı okuyorum. Kanaatimi bildiriyorum dosyayı getiren insanlara. Bu bir danışmanlıktır. Bunu da yapıyorum."