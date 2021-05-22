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Sergio Agüero'nun sözleşme detayları belli oldu

Barcelona, Manchester City'den sezon sonu ayrılacak Sergio Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Katalan devine imza atan Sergio Agüero'nun sözleşme detayları belli oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona, Manchester City'nin Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından transferi duyulacak. Agüero, bonusların dahil olduğu 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Barcelona ayrıca Lyon'dan ayrılacağını duyuran Memphis Depay'la da imzaya yakın.

10 sezonluk Manchester City kariyerine son veren Sergio Agüero, İngiliz kulübüyle 388 maça çıktı. Arjantinli forvet 258 gol atarken, 73 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, City ile 5 Premier Lig, 6 İngiliz Ligi Kupası, 1 FA Cup, 3 İngiliz Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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