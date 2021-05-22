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Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Transfer iddiasına bakın ne dedi

Beşiktaş'ın Sporting'den kiraladığı Fransız sağ bek Valentin Rosier geleceği hakkında bilgi sahibi değil.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Rosier, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı hakkında sorulan soruya, "Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Beni aşan, kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Kulübü sevdiğimi tavırlarımdan da anlayabilirsiniz. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum. Kulüpler bir anlaşmaya varıp ortak yolda buluşursa ben de Beşiktaş'ta kalmaktan, Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım." şeklinde yanıt verdi.

Sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den bir yıllığına kiralanan Rosier bu sezon siyah-beyazlı formayla 37 resmi maçta süre alırken 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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