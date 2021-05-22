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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategoride aranan teröristin üstüne çizik atıldı

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs günü Mardin Nusaybin kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu ve “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğunu açıkladı.

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Mardin İl Jandama Komutanlığınca 8 Mayıs 2021 tarihinde Mardin Nusaybin kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, JÖH ve komando birlikleri tarafından yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.



Etkisiz hale getirilen teröristin, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYP’nin imhası sırasında meydana gelen patlamada jandarma personeli Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın şehit olduğu hain eylemin failleri arasında olduğu belirlendi.

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