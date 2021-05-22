İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şehit bekçiyle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, "Dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü.'' şeklinde açıklama yaptı.

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Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesinde şehit olan bekçi Kansu Turan’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından çalışma arkadaşları ve ailesine teslim edildi. Hastaneden polis araçlarının konvoyu eşliğinde alınan şehit cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenle Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabından bekçi Kansu Turan'ın "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit düştüğünü açıkladı. Yerlikaya, "Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Ali Yerlikaya, "Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, 'Dur' ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü. Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Gece Kartalımızın ruhu şâd, makamı âli olsun" diye yazdı.