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Bakan Derya Yanık: Kuruluşlarımızdaki meslek elemanları aşılanacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sosyal hizmet merkezleri ve il müdürlüklerindeki meslek elemanlarının Covid-19'a karşı aşılanma sürecinin kısa süre içerisinde başlayacağını duyurdu.

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Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadın konukevleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sosyal hizmet merkezleri ve il müdürlüklerimizdeki meslek elemanlarımızın Covid-19'a karşı aşılanma süreci kısa süre içerisinde başlıyor.

Bakanlığımızın hizmetlerinin, yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız. Saha çalışanlarımızın aşılanması sürecini destekleyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ve salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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