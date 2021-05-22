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Bir ülke daha Bayraktar TB2 alıyor! Resmen açıklandı 22 adet Bayraktar TB2 sipariş verdiler

Polonya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satın alma kararı verdi. İnsansız hava araçlarında Roketsan'ın mühimmatları kullanılacak.

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Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. NATO üyesi olan Polonya'ya Türkiye'den 4 filo, 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satışı yapılacak.

Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Bakan Blaszczak Türkiye'den SİHA alımlarının detaylarını paylaştı.

İlk teslimat 2022'de

24 Bayraktar TB2 S/İHA'nın teslimatları 2022 yılında gerçekleştirilecek. SİHA’lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında sözleşmenin imzalanması bekleniyor. atılması bekleniyor.

Etkinliğini kanıtlamış silah

Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tanksavar füzelerine sahip olacak 4 filo, yani 24 İHA satın almak için bir sözleşme imzaladık. İlk insansız hava araçları 2022’de Polonya’ya gelecek. En önemlisi, Polonya ordusunun daha önce sahip olmadığı ve etkinliğini kanıtlamış silahlardan yararlanacağı.”

Polonya savunma bakanı paylaştı

Polonya Savunma Bakanı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İyi haberler yakında geliyor… Beklemede kalın” diyerek Bayraktar TB2’nin fotoğrafını paylaşmıştı.

Sözleşme kapsamı neticesinde Türkiye, bir NATO ülkesine ilk defa SİHA ihracatı gerçekleştirmiş olacak.

Katar, Ukrayna. Azerbaycan'a satılmıştı 

Türkiye daha önce de Bayraktar TB2 ihracatında bulunmuştu.Libya, Suriye, Dağlık Karabağ'da etkin olarak kullanılan SİHA'lar beğeni kazanmıştı.

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