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50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar

Batman’ın Gercüş ilçesinde 50 yaşındaki Faysal Aslan'ın cansız bedeni, Kırkat Göleti civarında halıya sarılı vaziyette bulundu.

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Edinen bilgilere göre olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aslan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. Bugün ihbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Gercüş ilçesinde bir eve baskın yaparak incelemelerde bulundu.

Evdekilerin itirafı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ilçeye yakın Gercüş Kırkat Göleti yakınlarındaki tarlada inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni halıya sarılı halde bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi işlemi için Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan araştırma ve inceleme sorucunda cinayet olayı ile ilgili Aslan'ın bacanağı da dahil 6 kişi gözaltına alındı. Aslan'ın kafasında darp izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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