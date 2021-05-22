BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da korkunç olay! İtfaiye ekipleri yangına gitti kapıyı açınca dehşete düştü

İhlas Haber Ajansı

Antalya’da evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki adam, çıkan yangında ölü bulundu. İtfaiye yardımıyla kapıyı kırarak içeri giren polis, yanan adamın boğazında kablo olduğunu ve yakınında parfümle çakmak tespit etti.

Abone ol

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Zambak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evden çıkan dumanı gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla birlikte yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Evdeki yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, ekipler yangının çıktığı yerde Selçuk Teker’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Boğazında kablo, yakınında parfüm ve çakmak bulundu

Yapılan incelemede Teker’in boğazında kablo dolanmış vaziyette olduğu ve cesedinin yakınında parfümle çakmak olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Teker'in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri TÜBİTAK SAGE Türkiye'nin yeni füzelerini hazırlıyor SOM-J'de önemli aşamaya gelindi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Marcao'yu resmen duyurdu
Bahçelievler'de otomobil alev alev yandı
75 yaşındaki kadının Erciyes hayali gerçek oldu
'Sosyal medya hesaplarımı çaldın' kavgasında genç kadın hastanelik oldu
Abdurrahman Dilipak'tan tartışmalı paylaşım! Dilipak'tan AA muhabirine FETÖ kalkanı
Sivas'ta arazi sulama tartışmasında baba ile oğlu öldürüldü
3 kardeş polis yeleği giyip ev bastılar 2.5 saat işkence yaptılar
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini ilk kez paylaştı
Filistinli baba 2 yaşındaki kızının giyemediği bayramlığı enkaz altından böyle çıkardı
Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yorumlar