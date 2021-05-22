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Galatasaray Marcao'yu resmen duyurdu

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ardından sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Marcao ile nikah tazeledi.

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Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, oyuncunun 2024'e kadar sürecek üç yıllık imzayı attığı belirtildi. Marcao'nun 2022-23 sezonunda 1.3 milyon euro, 2023-24 sezonunda ise 1.4 milyon euro kazanacağı duyuruldu.

Bu sezon Süper Lig’de 40 maçın 37’sinde forma giyen Marcao, 2018-2019 sezonunda Portekiz’in Chaves takımından 4 milyon Euro bedel ile transfer edilmişti.

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