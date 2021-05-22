Galatasaray Marcao'yu resmen duyurdu

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ardından sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Marcao ile nikah tazeledi.

Abone ol

Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, oyuncunun 2024'e kadar sürecek üç yıllık imzayı attığı belirtildi. Marcao'nun 2022-23 sezonunda 1.3 milyon euro, 2023-24 sezonunda ise 1.4 milyon euro kazanacağı duyuruldu.

Bu sezon Süper Lig’de 40 maçın 37’sinde forma giyen Marcao, 2018-2019 sezonunda Portekiz’in Chaves takımından 4 milyon Euro bedel ile transfer edilmişti.