Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

MSB: Mardin’deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

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Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Mardin’deki hudut personelinin, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladığı belirtildi.

Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Mardin’deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi" denildi.