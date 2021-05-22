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Lewandowski, 49 yıllık Bundesliga gol rekorunu kırdı!

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, 2020-21 sezonu son hafta maçında Augsburg'a attığı golle Bundesliga gol rekorunu kırdı.

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Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, 2020-21 sezonu son hafta maçında Augsburg'a attığı golle Bundesliga gol rekorunu kırdı. Polonyalı oyuncu 29 maçta 41 golle bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını Gerd Müller'in elinde alındı

Almanya’nın efsane golcülerinden Gerd Müller 1971-72 sezonunda 40 golle Bundesliga rekoruna sahip olmuştu. Robert Lewandowski 49 yıl sonra sezonu 41 golle tamamladı ve Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu.

Gerd Müller'i unutmadı

Lewandowski geçen hafta rekoru egale ettiğinde Gerd Müller'i unutmamış ve formasının altına giydiği tişörtü gol sevincinde göstermişti

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