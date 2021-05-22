Eski polisin bahçesinde 10 ceset daha bulundu!

El Salvador'da yapılan soruşturma sonrası ortaya çıkan cinayet zinciri dünyanın kanını dondurdu. Cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinde bulunan ceset sayısı her geçen gün artıyor. Ortaya çıkan görüntü adeta bir toplu mezarı andırıyor.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 10 ceset daha bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, 2005'te polis teşkilatından atılan Hugo Osorio Chavez'in (51), başkent San Salvador'un 78 kilometre kuzeybatısında yer alan evinin bahçesinde 10 ceset daha bulunduğunu belirterek eski polisin evinin bahçesinden toplam 24 cesedin çıkarıldığını bildirdi.

Bahçeden toplam 40'a yakın cesedin çıkarılacağının tahmin edildiğini kaydeden yetkililer, tüm cesetlerin çıkarılmasının bir ay kadar sürebileceğini ifade etti.

Chavez, nisanda 57 yaşındaki bir kadın ve onun 26 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle Chalchuapa kentinde gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Chavez'e yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Adli tıp görevlileri iskeletleri çıkarırken, kayıp yakınlarının cesetler arasında olabileceğini düşünen onlarca insan ise evin önünde toplanıyor.

Bölgeye giden kayıp yakınlarından biri olan Marleny Barrientos 2015 yılında kaybolan oğlunu arıyor. Çaresiz kadın 'Cesetlerin arasında bile olsa belki oğlumun yüzünü tanırım umuduyla buraya geldim.' diyerek durumun korkunçluğunu gözler önüne sermişti.