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El Salvador'da dünyanın kanını donduran cinayet zinciri: Öldürüp bahçesine gömmüş!

El Salvador'da dünyanın kanını donduran cinayet zinciri: Öldürüp bahçesine gömmüş!

EL SALVADOR'da soruşturma sonrası cinayet zinciri ortaya çıktı. Suçlamaların odağındaki eski polisin bahçesinde sayısız ceset bulundu. İşte kan donduran olayla ilgili ayrıntılar...

El Salvador'da dünyanın kanını donduran cinayet zinciri: Öldürüp bahçesine gömmüş!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yürütülen bir cinayet soruşturmasının detayları kan donduran gerçekleri bir bir ortaya çıkardı. Olay haber ajansları Reuters ve AFP'nin manşetlerine taşınınca gündeme bomba gibi düştü.

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El Salvador'da dünyanın kanını donduran cinayet zinciri: Öldürüp bahçesine gömmüş!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 14 ceset bulundu. Devam ettirilen araştırmalar sonucunda bulunan cesetlerin sayısının 40'a yaklaştığı açıklandı.

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El Salvador'da dünyanın kanını donduran cinayet zinciri: Öldürüp bahçesine gömmüş!

El Salvador polis yetkililerinin açıklamasına göre bulunan cesetlerinin çoğunun kadınlara ait olduğu düşünülüyor.

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El Salvador'da dünyanın kanını donduran cinayet zinciri: Öldürüp bahçesine gömmüş!

Başkent San Salvador'a 78 kilometre uzaklıkta bulunan gömülü cesetlerin 24'ü çıkarılırken yapılan açıklamaya göre bütün cesetlere ulaşılmasının bir aya yakın sürebileceği belirtiliyor.

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