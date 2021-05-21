El Salvador'da dünyanın kanını donduran cinayet zinciri: Öldürüp bahçesine gömmüş!
EL SALVADOR'da soruşturma sonrası cinayet zinciri ortaya çıktı. Suçlamaların odağındaki eski polisin bahçesinde sayısız ceset bulundu. İşte kan donduran olayla ilgili ayrıntılar...
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yürütülen bir cinayet soruşturmasının detayları kan donduran gerçekleri bir bir ortaya çıkardı. Olay haber ajansları Reuters ve AFP'nin manşetlerine taşınınca gündeme bomba gibi düştü.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 14 ceset bulundu. Devam ettirilen araştırmalar sonucunda bulunan cesetlerin sayısının 40'a yaklaştığı açıklandı.
El Salvador polis yetkililerinin açıklamasına göre bulunan cesetlerinin çoğunun kadınlara ait olduğu düşünülüyor.
Başkent San Salvador'a 78 kilometre uzaklıkta bulunan gömülü cesetlerin 24'ü çıkarılırken yapılan açıklamaya göre bütün cesetlere ulaşılmasının bir aya yakın sürebileceği belirtiliyor.