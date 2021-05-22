BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  SPOR

Altay, TFF 1. Lig Play-Off'ta finale yükselen ilk takım oldu

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, finale yükseldi. Altay, Samsunspor-Altınordu maçının kazananı ile Süper Lig için mücadele verecek.

Abone ol

İstanbulspor'la Altay, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Altay 1-0 kazandı ve finale yükseldi.

İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Altay, Deniz Kadah'ın 85. dakikada kaydettiği golle rövanşta da sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını play-off finaline taşıdı.

Altay, play-off finalinde Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu güce güvenin
Belçika'da ağır silahlarla firar etmişti! Aşırı sağcı askerin hedefinde bir cami varmış!
Mustafa Cengiz özür istemişti! Fatih Terim'den bambaşka cevap geldi
Eski polisin bahçesinde 10 ceset daha bulundu!
Lewandowski, 49 yıllık Bundesliga gol rekorunu kırdı!
Muharrem İnce'den 'çalıntı logo' iddialarına ikinci yanıt: Logomuzu bir genç çizdi
İtalya'da katil ambulans görevlisi! Hastaları öldürüp para kazanmış
Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay: Türkiye'deki koronavirüs vakalarının yüzde 95'i...
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 kişi yakalandı
Mustafa Cengiz: Bu sezonun en iyi transferlerinden birini yaptık
Yorumlar