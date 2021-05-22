Altay, TFF 1. Lig Play-Off'ta finale yükselen ilk takım oldu

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, finale yükseldi. Altay, Samsunspor-Altınordu maçının kazananı ile Süper Lig için mücadele verecek.Abone ol
İstanbulspor'la Altay, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Altay 1-0 kazandı ve finale yükseldi.
İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Altay, Deniz Kadah'ın 85. dakikada kaydettiği golle rövanşta da sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını play-off finaline taşıdı.
Altay, play-off finalinde Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.