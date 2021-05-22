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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu güce güvenin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının 9 binin altına düşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

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Türkiye'de son 24 saatteki Covid-19 vaka tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında görülen düşüşle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, 'Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin.' dedi.

Ardından aşı açıklamasında bulunan Bakan Koca,  "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yaza vurgu yapan Bakan Koca, 'Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin.' dedi.

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