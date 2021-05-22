Almanya: BioNTech'in Covid-19 aşısını olan Türkler turist olarak gelebilir

TÜRKİYE'yi yüksek günlük vaka sayıları nedeniyle 'yüksek vaka bölgesi' olarak listeleyen Almanya, Türkiye'de iki doz BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı yaptıranların yakında Almanya'ya turistik ziyarette bulunmaya başlayabileceğini söyledi.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "AB’de kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanması tamamlanmış olanlar, test yaptırmak ve ayrıca karantinaya girmek zorunda değil. Yani bu, BioNTech ile aşılananlar için geçerlidir. Sinovac aşı maddesi bugüne dek henüz AB’de kullanım onayı almadı. En fazla 6 ay önce enfekte olduğunu bir PCR testiyle belgeleyebilenler için de aynı şekilde test yaptırma ve karantina zorunluluğu bulunmuyor" dedi.

Her gün nüfusun yüzde 1'i aşılanıyor

Hürriyet’e yaptığı açıklamalarda Spahn, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının son durumuna ilişkin dün değerlendirmelerde bulundu.

Virüsten korunan 11 milyon Alman

Günlük vaka sayılarındaki azalma karşısında iyimser olduklarını belirten Bakan Spahn, Almanya'nın salgında doğru yolda ilerlediğini ifade etti. Spahn, "Mevcut rakamlar kendimize güvenmemizi sağlıyor. Şu anda korona aşısı ile virüsten tamamen korunan yaklaşık 11 milyon Alman var. Ayrıca, 60 yaşın üzerindeki Almanların yüzde 70'inden fazlası en az bir kez aşılandı. Her gün nüfusun yüzde 1'inden fazlası aşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'Tatilin tadını çıkaralım ama dikkatli olalım'

"Doğru yoldayız. Üçüncü dalga kırıldı" diyen Bakan Spahn, "Önümüzdeki hafta sonu Pantkot Yortusu tatilinin tadını çıkarın, birlikte tatillerin tadını çıkaralım. Ama dikkatli olalım" şeklinde konuştu. Spahn, Eylül ayına kadar tüm Almanların aşılanabilmesi için gerekli aşı tedariki ve organizasyonunun yapıldığını belirterek sabırlı olunmasını istedi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de salgınında gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek erken rahatlama konusunda uyarıda bulundu. Daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Wieler, haftalık ortalama bin 300 ölümün korkunç olduğunu dile getirdi. Wieler, vaka sayılarındaki düşüşün önümüzdeki hafta düşmeye devam etmesini beklediklerini kaydetti.