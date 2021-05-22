La Liga'nın şampiyonu Atletico Madrid

İSPANYA La Liga'da iki Madrid takımının verdiği şampiyonluk mücadelesini Atletico Madrid kazandı. Valladolid'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Atletico, Real Madrid'in 2 puan önünde 86 puanla sezonu zirvede tamamladı.

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İspanya La Liga'da şampiyon bu akşam belli oldu. Atletico Madrid tıpkı geçen hafta gibi 1-0 geriye düştüğü maçı Angel Correa ve Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazandı ve 86 puanla şampiyon oldu. Diego Simeone'nin ekibi 2013-14 sezonundan sonra ilk kez La Liga'da şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona'da istenmeyen Suarez şampiyonluk getirdi

Ev sahibi takım Oscar Plano ile 18.dakikada 1-0 öne geçerken 57.dakika Correa skoru eşitledi. 67.dakikada Suarez kaydettiği golle, galibiyeti ve şampiyonluğu getirdi. Sezon başında Barcelona'da istenmeyip Atletico'ya transfer olan Luis Suarez, 21 golle takımına büyük katkı yaptı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Suarez, "Barcelona bana değer vermedi ve Atletico Madrid ise bana kapılarını açtı. Bana güvendiği için bu kulübe her zaman minnettar olacağım." dedi.

Suarez'den şampiyonluk gözyaşları:

Geçen hafta yine takımını sırtlamıştı

Luis Suarez geçen haftada Osasuna karşısında 88.dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirip altın değerinde bir gole imza atmıştı.

Son hafta itibariyle La Liga'da puan durumu ve küme düşenler:

LaLiga'da bu sezon küme düşen takımlar ise son maçların ardından kesinleşti. Ligi son 3 sırada tamamlayan Huesca (34 puan), Real Valladolid (31 puan) ve Eibar (30 puan) gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Bazı enstantaneler:

La Liga'da son 8 sezonun şampiyon takımları:

2020-21 Atletico Madrid

2019-20 Real Madrid

2018-19 Barcelona

2017-18 Barcelona

2016-17 Real Madrid

2015-16 Barcelona

2014-15 Barcelona

2013-14 Atletico Madrid