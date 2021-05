Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasını kuvvetlendiren açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın sırasında gelen bir soru üzerine yaptığı açıklamaya, "Ben seçildiğimde" kelimeleriyle başlayarak yanıt vermesi, Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali olarak yorumlandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in kanalına konuk oldu. CHP lideri yayın sırasında hem Jahrein'in sorularını yanıtladı hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP liderinin canlı yayın sırasında kullandığı kelimeler ise Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilişkilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı için sinyal olarak algılandı

Kılıçdaroğlu, gençlerle ilgili gelen bir soru üzerine yaptığı açıklamaya, "Ben seçildiğimde" kelimeleriyle başladı. CHP liderinin açıklamasına bu sözlerle başlaması, Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en güçlü sinyal olarak yorumlandı.

"Ben seçildiğimde her türlü eleştiriyi yapacaklar"

Kendisinin seçilmesi durumunda gençlerin, hakarete girmemek şartıyla her eleştiri yapmasına müsaade verileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Gençliği nasıl mutlu edeceğimiz zor bir soru çünkü herkesin mutluluğu için farklı bir çıta var. Ama temel noktalar var. İlk olarak bu gençlik özgürlük istiyor, attığı tweet yüzünden sabah 5'te kapısına polis gelsin istemiyor. Seçildiğim zaman hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi yapacaklar, ben de o eleştirilerden ders alacağım" dedi.

"Gençler için kdv, ötv indirimi yapılacak"

Partisinin gençlere yönelik vaatlerini de sıralayan Kılıçdaroğlu, "Gençlerin tümüne sözüm; konsol mu, cep telefonu mu elektronik ne alacaklarsa, gençler için KDV, ÖTV indirimi yapılacak. Üniversitede okuyan gençlerimiz var, bir yılda yurt sorununu çözeceğim" diye konuştu.

Jahrein hemen fark etti

Kılıçdaroğlu'nun "Ben seçildiğimde" ifadesini kısa sürede fark eden Jahrein'in "Gaf mı yaptınız, gerçek mi söylüyorsunuz" diye sordu. Kılıçdaroğlu bu sorunun üzerine, "Ben partim adına konuşuyorum, bireysel konuşmuyorum" cevabını verdi.