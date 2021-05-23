Adem Büyük’ün eşinin çakar sirenli gezdiği araca ve sahibine cezai işlem

Ünlü futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük’ün de içinde bulunduğu ‘çakar’ ve ‘sirenli’ araç sürücüsüne ve sahibine polis ekipleri tarafından 4 bin 17 TL cezai işlem uygulandı.

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Milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıkmış ve bu anları kayda alarak ilk önce sosyal medyada paylaşmış sonra ise gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırmıştı.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilere araca yönelik çalışma başlattı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından bahse konu araç Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrettiği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

Sürücü ve sahibine 4 bin 17 TL ceza

Araçla ilgili çalışma yapan ekipler sürücü G.K. ve araç sahibi N.B.’ye çakar/siren tertibatı ile araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali suçlarından toplamda 4 bin 17 TL cezai işlem uyguladı.