BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  GÜNCEL

Adem Büyük’ün eşinin çakar sirenli gezdiği araca ve sahibine cezai işlem

İhlas Haber Ajansı

Ünlü futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük’ün de içinde bulunduğu ‘çakar’ ve ‘sirenli’ araç sürücüsüne ve sahibine polis ekipleri tarafından 4 bin 17 TL cezai işlem uygulandı.

Abone ol

Milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıkmış ve bu anları kayda alarak ilk önce sosyal medyada paylaşmış sonra ise gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırmıştı.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilere araca yönelik çalışma başlattı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından bahse konu araç Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrettiği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

Sürücü ve sahibine 4 bin 17 TL ceza
Araçla ilgili çalışma yapan ekipler sürücü G.K. ve araç sahibi N.B.’ye çakar/siren tertibatı ile araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali suçlarından toplamda 4 bin 17 TL cezai işlem uyguladı.

İlgili Haberler
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı araçla yasağı deldi iddiasına açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta caddede cinnet olayı! Ekmek bıçağını boğazına dayayıp etrafa saldırdı
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a çağrı: Ateşkese bağlı kalınmalı
Altınordu play-off finaline adını yazdırdı! Samsunspor-Altınordu maç sonucu: 2-2
Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı
CHP'li belediyede çok sayıda aracın kayıp olduğu ortaya çıktı
La Liga'nın şampiyonu Atletico Madrid
Almanya: BioNTech'in Covid-19 aşısını olan Türkler turist olarak gelebilir
Bursa'da korkunç olay! Kaldırımda buldukları ilacı şeker zannedip yuttular: Uyanamıyorlar
Altay, TFF 1. Lig Play-Off'ta finale yükselen ilk takım oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu güce güvenin
Yorumlar