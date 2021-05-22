Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı araçla yasağı deldi iddiasına açıklama

Yeni Malatyaspor'un milli futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul'da trafikte yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı otomobiliyle emniyet şeridinden gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Merve Büyük açıklama yapmak zorunda kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı.

Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek trafiğe çıkan Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi. Arka koltukta oturan oğlunun anne biz polis miyiz? sorusuna ise “evet” yanıtı veren Büyük’ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Ben aracın misafir koltuğundayım'

Gelen tepkilerin ardından görüntüleri silen Merve Büyük 'Alın tekrar koyuyorum. Ben aracın misafir koltuğundayım, eşim Hopa'da' yazarak sosyal medya üzerinden görüntüleri tekrar paylaştı.

'Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır'

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük gelen tepkiler üzerine bir twitter hesabından açıklama yaptı. Merve Büyük'ün açıklamasında, "5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir." yazılı paylaşımda bulundu.