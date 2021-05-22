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MEDYA

Maraşlı 19. bölüm fragmanı

Maraşlı dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Maraşlı 24 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı ATV'de...

Özel Kuvvetlerden ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer. Mahur, o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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