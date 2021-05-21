BIST 1.452
DOLAR 8,38
EURO 10,22
ALTIN 505,29
İNTERNETHABER TV

Mersin patates cipsi nasıl yapılır enfes lezzet!

Bugün sizler için hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarifimiz var Mersin usulü patates cipsi! İşte sizler için tarifi...

Hem kahvaltınızı süsleyecek hem de meze olarak tercih edebileceğiniz pratik bir tarif denemeye ne dersiniz? Karşınızda: Mersin usulu patates tarifi. Malzemeler hazırsa eğer mutfağa buyurun. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

2 büyük boy patates, 2 litre soğuk su, Yeterince sıvı yağ, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı sumak, 5 diş sarımsak, 1 adet limon.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İpe asılı kaldı! Şanlıurfa'da duyarlı vatandaş yardımına koştu
İzmir ve Balıkesir'i fırtına vurdu! Onlarca tekne battı bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
Samsun'daki 2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi
Canlı yayında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi aşkını ilan etti
Marmaray'da tekme tokat kavga anları kameralara yansıdı
İzmir'de fırtına etkili oluyor! Dikili'de tekneler battı
İstanbul'da sarhoş adam şoföre zor anlar yaşattı! Önce küfretti sonra...
Thodex vurgununda yeni görüntü! Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı anlar ortaya çıktı
Akrep 23. bölüm fragmanı
Yorumlar