Mersin patates cipsi nasıl yapılır enfes lezzet!

Bugün sizler için hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarifimiz var Mersin usulü patates cipsi! İşte sizler için tarifi...

Hem kahvaltınızı süsleyecek hem de meze olarak tercih edebileceğiniz pratik bir tarif denemeye ne dersiniz? Karşınızda: Mersin usulu patates tarifi. Malzemeler hazırsa eğer mutfağa buyurun. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

2 büyük boy patates, 2 litre soğuk su, Yeterince sıvı yağ, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı sumak, 5 diş sarımsak, 1 adet limon.