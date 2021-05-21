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İpe asılı kaldı! Şanlıurfa'da duyarlı vatandaş yardımına koştu

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da duvarda bir ipe asılı kalan güvercin, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siverek Buğday pazarında bir işyerinin duvarında, ipe asılı kalan güvercini gören Mehmet şah Kanat adlı işçi, güvercini asılı kaldığı yerden kurtarmak için canını tehlikeye attı. Duyarlı vatandaş çalıştırdığı buğday selektörünü merdiven niyetine kullanarak, güvercinin kaldığı yere uzattı. Kanat selektöre tırmanarak, güvercini asılı kaldığı yerden kurtararak, salıverdi.
Mehmet Şah Kanat’ın profesyonel kurtarma çalışması, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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