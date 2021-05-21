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DÜNYA

NATO paylaştı: Türk zırhlısı “Vuran” ile tanışın

NATO, sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Vuran’ı paylaştı. Dikkat çeken paylaşımda NATO, "Türk zırhlısı "Vuran" ile tanışın” ifadeleri kullanıldı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE), sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki Vuran’ın görüntülerini paylaştı.

NATO’ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) Türkiye önderliğinde gerçekleştirildiği kaydedilen görüntülerde, “Bu da zırhlı Vuran” ifadelerine yer verildi. Vuran’ın teknik özelliklerinin tek tek sıralandığı görüntüde, tehditlere Vuran ile karşılık verileceği ve Vuran’ın bu misyon için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

SHAPE, görüntülere yer verdiği paylaşımında, “Türkiye, bu yıl VJTF’ye liderlik ediyor. Bu misyon önem için hayati önem taşıyan zırhlı Vuran ile tanışın” ifadeleri kullanıldı.

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