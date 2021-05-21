Mustafa Cengiz'in kerhane fıkrasına kimse gülmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Papa'ya demişler kerhaneye uğrayacak mısın o da demiş ki ne işim var kerhane mi var New York'ta demiş. Ertesi gün manşet atmışlar 'Papa, New York'a gitti iner inmez kerhane sordu!' ben bu tuzağa düşmem." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, "Yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim. Ben aday olmayacağım. Abdürrahim Bey, Kaan Bey ve Yusuf Bey'e adaylık teklifinde bulundum. Onlarda burada... Bu seçimde aday olmalarını istiyorum. Bu seçimde iptal olayı var. Taraftardan mutlak destek görürsem. Yeniden değerlendireceğim. 1 aylık süreç var. Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Kerhane fıkrası

Gazetecilerle konuşmasında, bir muhabirin, "Keşke ben başkan olmasaydım diyor musunuz?" sorusuna "Kesinlikle." yanıtını veren Cengiz'e muhabir, "Pişmansınız yani?" diye sorunca Mustafa Cengiz, "Yok, bak şimdi beni gazeteci tuzağına düşürme! Ahmet Taner Kışlalı bana bir hikaye anlatmıştı Allah rahmet eylesin. Papa inmiş havaalanına, gazetecilerden birisi 'Sayın Papa kerhaneye uğrayacak mısınız?" demiş. Adam da şaşkın 'Ne diyorsun New York'ta kerhane mi var?' demiş. Ertesi gün gazetede manşet, 'Papa havaalanından iner inmez New York'ta kerhane mi var diye sordu.'" ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz'in anlattığı fıkra karşısında kimse bir reaksiyon göstermedi.

''Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam''

Mustafa Cengiz "Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdurrahim (Albayrak) ve arkadaşlarla beraberdik. Hatırladığım kadarıyla Yusuf (Günay) yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Sonra doğrudan beni hedef alarak bir şeyler dedi. Beni ihsas etti. Aptal olmanız lazım anlamamak için. Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurul'a havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor Onursal Başkanımız; gelecek adaylara da 'paranız varsa gelin' diyor. Yapma be sevgili hocam. Bir kere eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Oğlumu aradın 'Onun için oynayacağız' dedin, 8 kere yenildik. Ben de 'Benim için oynamasın, söyle' dedim. Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım (!) Bir şartım var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz" ifadelerini kullandı.