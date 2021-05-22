BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak görevinin gençleri muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarıp geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, 19 Mayıs'ta Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği sohbetin videosundan bir kesit de yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bu çocuk kimin tetikçisi? Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın skandal sorusu
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Pentagon elindeki UFO görüntülerinin incelendiğini açıkladı
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! Suyun rengi değişti çamura bulandı!
Mersin patates cipsi nasıl yapılır enfes lezzet!
İpe asılı kaldı! Şanlıurfa'da duyarlı vatandaş yardımına koştu
İzmir ve Balıkesir'i fırtına vurdu! Onlarca tekne battı bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
NATO paylaştı: Türk zırhlısı “Vuran” ile tanışın
Samsun'daki 2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi
Yorumlar 1 yorum