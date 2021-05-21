Pentagon elindeki UFO görüntülerinin incelendiğini açıkladı
ABD Donanmasına ait bir geminin yakınında çekilen UFO görüntüleriyle ilgili Pentagon'dan, "İnceleniyor" açıklaması geldi. Eski ABD Başkanı Barack Obama da sorular üzerine, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz" dedi.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri tartışması devam ediyor. Ülkenin San Diego kenti kıyılarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülerine Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon, görüntülerin incelendiğini, raporun kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
Görüntüleri paylaşan belgeselci Jeremy Corbell, "Bu ya dünyadan ya da değil, henüz bilmiyoruz. Bu, öğrenmeye devam edeceğimiz daha büyük bir şeyin parçası" ifadelerini kullandı.
Obama'dan UFO açıklaması
James Corden'ın The Late Late Show programına katılan eski ABD Başkanı Barack Obama da UFO ile ilgili sorular üzerine konuştu. Obama, videoda gözüken nesnelerin ne olduklarını çözemediklerini vurgulayarak, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" dedi.