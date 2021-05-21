Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Suudi Arabistan'da Kabe imamlarından Şeyh Bandar Balila'ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
Suudi Arabistan'da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldı. Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan, hutbe okuyan Kabe imamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Haremeyn İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan, kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına almıştır" ifadelerine yer verildi.
Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor.