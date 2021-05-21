Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatlarla birlikte kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatlarla birlikte kullanılmaz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından mağaran görüntülere paylaşılarak, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.