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Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara kullanılamaz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatlarla birlikte kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatlarla birlikte kullanılmaz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından mağaran görüntülere paylaşılarak, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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