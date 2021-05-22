BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
MEDYA

Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı

Kağıt Ev dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kağıt Ev'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kağıt Ev 24 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı Star'da...

Fırtına ailesinin 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken bu ihaneti fark etmez bile. 

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. 

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de ailenin büyük oğlu Mert'tir. Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. 

Fırtına ailesi; vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da zamanla öldüren bir cazibe figürüne dönüşecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Maraşlı 19. bölüm fragmanı
Ali Babacan'dan Abdullah Gül, 'ikiyüzlülük' ve 'hain' açıklaması! En çok o söze alınmış
Bu çocuk kimin tetikçisi? Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın skandal sorusu
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Pentagon elindeki UFO görüntülerinin incelendiğini açıkladı
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! Suyun rengi değişti çamura bulandı!
Mustafa Cengiz'in kerhane fıkrasına kimse gülmedi
Mersin patates cipsi nasıl yapılır enfes lezzet!
İpe asılı kaldı! Şanlıurfa'da duyarlı vatandaş yardımına koştu
İzmir ve Balıkesir'i fırtına vurdu! Onlarca tekne battı bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
Yorumlar