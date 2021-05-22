Ali Babacan'dan Abdullah Gül, 'ikiyüzlülük' ve 'hain' açıklaması! En çok o söze alınmış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasi ikiyüzlülük itirafının ardından gelen eleştirilere ilk kez canlı yayında cevap verdi. Babacan, gelen eleştirilerden en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İçimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar" sözleri olmuş...

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın, AK Parti'den istifa etmeden Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adaylığı için yürütülen görüşmelerin tam da göbeğinde olduğunu açıklaması "siyasi ikiyüzlülük" olarak gösterilmişti. Babacan, Haber Global canlı yayınında kendisine yöneltilen "hain" ve "siyasi ikiyüzlülük" eleştirilerine cevap verdi.

Babacan bu süreçte kendisini en çok etkileyen eleştirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdulkadir Selvi'yi telefonla arayıp dile getirdiği eleştiri olmuş. Selvi'nin Ali Babacan'ı eleştirdiği yazı üzerine Erdoğan Selvi'yi arayarak teşekkür etmiş ve “İçimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak isteyenlere karşı yazınız çok güzel oldu” demişti.

Ali Babacan, Abdullah Gül'ün ortak adaylığı için yaptığı görüşmelerle ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapıldığı savunan Ali Babacan, Gül için görüşmeler yaparken Erdoğan'ın adaylığı için imza vermediğini, Gül'ün adaylığı olmayınca Erdoğan için grup kararına uyarak imza verdiğini söyledi. İşte Babacan'ın o açıklamaları...