BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nazilli'de masaj salonuna polis baskını: 14 kişiye 44 bin TL ceza

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun açık olduğunu tespit ederek, baskın yaptı.

Abone ol

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun faaliyetini sürdürdüğünü belirledi.

Polis ekipleri, gece saatlerinde masaj salonuna baskın yaptı. Baskında, içerideki 14 kişiye, 44 bin 150 lira para cezası kesildi. İş yerine ise idari işlem uygulandı.

Öte yandan, masaj salonunda çalışan 4 yabancı uyruklu kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yasağa rağmen açmışlar! Masaj salonuna baskını: 14 kişiye 44 bin TL ceza
Cuma vaazındaki sözleri tepki tepki! Akçakoca ilçe müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD açıkladı
Danimarka'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı
Eurovision birincisi kim oldu? 2021 Eurovision'u kazanan ülke
Liste yayınlayıp, Filistin'e destek olan ünlüleri hedef gösterdiler
Adem Büyük’ün eşinin çakar sirenli gezdiği araca ve sahibine cezai işlem
Muş'ta caddede cinnet olayı! Ekmek bıçağını boğazına dayayıp etrafa saldırdı
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a çağrı: Ateşkese bağlı kalınmalı
Silahla vurduğu babasını bıçaklayarak öldürdü! Kayseri'deki korkunç evlat vahşeti
Yorumlar