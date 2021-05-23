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Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: Seçimlerin tarihi bellidir yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Seçimlerin tarihi bellidir, 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt verirken, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayınında "Partimiz iktidar olduğunda. Partimiz iktidar olacaktır, buna yürekten inanıyorum. İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler. 6 ayı bir köşeye yazsınlar. 6 ayda özgürlüğü, baharı, Türkiye’yi görecekler. Bu konuda en ufak bir endişeleri olmasın" demişti.

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