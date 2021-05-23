Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: Seçimlerin tarihi bellidir yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Seçimlerin tarihi bellidir, 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt verirken, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"