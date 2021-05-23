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Yasağa rağmen açmışlar! Masaj salonuna baskını: 14 kişiye 44 bin TL ceza

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, korona yasakları kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun açık olduğu belirlendi. Polis bastı. 14 kişiye 44 bin 150 lira para cezası kesildi. Salonda çalışan yabancı uyruklu 4 kadın sınır dışı edildi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun faaliyetini sürdürdüğünü belirledi. Polis ekipleri, gece saatlerinde masaj salonuna baskın yaptı. Baskında, içerideki 14 kişiye, 44 bin 150 lira para cezası kesildi. İş yerine ise idari işlem uygulandı.

Öte yandan, masaj salonunda çalışan 4 yabancı uyruklu kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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