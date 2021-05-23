Japonya'da iki haftadır sokakta aranıyordu! Dev piton tavan arasından çıktı

JAPONYAnın Yokohama kentinde iki haftadır sokaklarda aranan piton yılanı, beslendiği evin tavan arasında bulundu.

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Kyodo ajansının haberine göre, 6 Mayıs'ta polise, başkent Tokyo yakınlarındaki liman kenti Yokohama'da bir evde beslenen piton yılanının kafesinden kaçtığı haber verildi. Polis, itfaiye ve sürüngen uzmanlarından oluşan yüzlerce kişi, yılanı, beslendiği evin bulunduğu mahalle ile kent sokaklarında iki haftadan fazla süre aradı.

Yılanı bulmak için yol kenarına yem bırakılan aramalarda, fiberskop tarayıcılar ve ısıya duyarlı özel cihazlar da kullanıldı.

Beslendiği evin tavan arasından çıktı

Sürüngen uzmanlarının tavsiyesi üzerine beslendiği evin tavan arasına yeniden bakan polis, yılanı burada buldu.

Yılanının bulunmasıyla rahatladığını kaydeden sahibi, komşulardan verilen rahatsızlık sebebiyle özür dileyerek yılanı artık beslemeyeceğini, belediye yetkililerine teslim edeceğini söyledi.