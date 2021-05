Bütün dünya merak ediyordu! Prenses Latife ilk kez ortaya çıktı

2018 yılında ülkeden kaçmaya çalışan Dubai Emiri Şeyh El Maktum'un kızı Prenses Latife yıllar sonra ortaya çıktı.

Bütün dünyanın merakla takip ettiği Prenses Latife yıllar sonra kamuya açık bir alanda ortaya çıktı. 2018 yılında ülkeden kaçmak isterken Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un emiriyle en az 8 Hint ve 10 Birleşik Arap Emirlikleri askeri tarafından yakalanan Prenses Latife, daha sonra paylaştığı bir video ile dünya gündemine oturmuştu.



O dönemde yayınlanan videoda babası El Maktum tarafından rehin alındığını söyleyen Prenses Latife’nin Dubai’den kaçmaya çalıştığı sırada komandolar tarafından yakalandığı ve ilaçla uyutularak ülkeye geri gönderildiği ortaya çıkmıştı. O zamandan beri nerede olduğu bilinmeyen Prenses Latife’nin güvende ve ailesiyle birlikte olduğu resmi makamlardan duyurulmuştu. Fakat kamuya açık alanda hiç görülmeyen Prenses Latife, geçen hafta Kraliyet Donanması’nda görevli Sioned Taylor’ın paylaştığı Instagram paylaşımında ilk kez görüldü.







2018’den beri görülmüyordu

Mall of the Emirates isimli AVM’de iki kadınla bir cafede görüntülenen Prenses Latife’nin fotoğrafını inceleyen yetkililer, bu fotoğrafın güncel bir fotoğraf olduğunu aktardı. İngiliz The Guardian, fotoğrafın tarihiyle ilgili net bir bilgi sahibi olunamadığını yazarken, “Fakat fotoğrafın arkasındaki afişlerde 13 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nde vizyona giren Demon Slayer: Mugen Train isimli film var” yorumunu da yaptı. Şubat ayının ortasından beri kamuya bir açıklama yapmayan Prenses Latife, kamuya açık alanda 2018’den beri görülmüyordu.