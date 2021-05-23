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BM Güvenlik Konseyi'nden dikkat çeken Filistin çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması çağrısında bulundu.

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İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara saldırmasından sonra başlayan olaylar iki taraf arasında çatışmaya döndü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden oldu.

10 Mayıs’ta başlayan çatışma 21 Mayıs’ta ateşkes ile sona erdi.

“Ateşkese tamamen uyulsun''
BM Güvenlik Konseyi yaptığı yazılı açıklamada iki taraf arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Mısır, diğer bölgesel aktörler, BM ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün sürece katkısını takdir eden Güvenlik Konseyi, “Ateşkese tamamen uyulması çağrısında bulundu."

“Sivillerin ölümüne yas tutuyoruz''
İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden sivillerden dolayı üye ülkelerin yas tuttuğu belirtilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, başta Gazze olmak üzere Filistinli sivil halka acil insani destek sağlanmasının önemine vurgu yaptı." bilgisi verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bölgenin yeniden inşası çağrısına konseyin tam destek verdiği de açıklamada vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin iki devletli çözüm perspektifinde bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması noktasındaki adımları desteklediği ve ateşkesle sağlanan sükunetin muhafaza edilmesinin önemine dikkati çektiği ifade edildi.

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