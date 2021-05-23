Joe Biden'dan Müslüman ülkelere skandal tehdit: İsrail’i tanıyana kadar huzur yok

İşgalci İsrail’in Gazze katliamına kayıtsız kalan ABD Başkanı Joe Biden, Müslüman ülkeleri tehdit etti. Biden, “İsrail’in bağımsız bir Yahudi devlet olduğunu tanıyana kadar barış olmayacak” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Beyaz Saray’da yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, Filistin’i teröre karşı koruyan HAMAS’a terörist (!) dedi.

İsrail’in güvenliği için verdiği taahhütlerden geri adım atmayacağını söyleyen Biden, “İsrail bağımsız Yahudi bir devlet olarak tanınana kadar barış yok” dedi.

“İsrail'in güveniliği için verdiğim sözden caymam''

Son olaylarda ABD’nin İsrail’e verdiği destek ve 735 milyon dolarlık silah satışının bazı Demokrat çevrelerce eleştirilmesine yanıt veren Biden, “İsrail’in güvenliği için verdiğim taahhütlerde bir değişiklik yok. Bölgede iki devletli çözüme hâlâ ihtiyacımız var, sorunlara tek çözüm bu olacaktır” diye konuştu. Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria’nın güvenliği için de kendilerine destek vereceğini belirttiğini kaydederek, “Aynı zamanda İsraillilere, Kudüs’teki toplumlararası çatışmaları durdurmaları gerektiğini de söyledim” dedi.

“İsrail, bağımsız, Yahudi bir devlet olarak tanına kadar barış yok''

Gazze’nin yeniden inşası için diğer ülkelerle ekonomik bir paket oluşturulması konusunda güya çalışmalarda bulunacaklarını bildiren Biden, “Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak” dedi. Batı Şeria’daki Filistinlilerin hayatının güya kendisi için önemli (!) olduğunu iddia eden Biden, “Abbas, Filistin halkının lideri olarak görülmeli, bizim terör örgütü (!) olarak tanıdığımız HAMAS değil” diye konuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, ABD’nin terörist İsrail’e sağladığı güvenlik yardımlarında değişiklik yapma planları olmadığını açıkladı. Psaki, birçok Demokrat ismin Biden’ı İsrail’e gerekli tepkiyi göstermediği için eleştirdiğinin anımsatılması üzerine soruyu geçiştirdi. Bazı Demokrat Kongre üyelerinin İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulması için harekete geçmesine ilişkin Psaki, “İsrail’e sağladığımız güvenlik yardımlarında değişiklik yapma planımız yok” diye konuştu.

İsrail'den esir şartı

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılar sonucu tahrip olan bölgenin yeniden inşasının, esir tutulan İsrailli teröristlerin iadesi koşuluna bağlı olduğunu belirtti. Gantz, ayrıca HAMAS’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar başta olmak üzere HAMAS liderlerinin hâlâ İsrail’in hedefi olduğuna dikkati çekti. İsrail, HAMAS’ın 2014’ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.