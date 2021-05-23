Çin'de maraton faciası! 21 sporcu hayatını kaybetti

ÇİN'den son gelen haber şaşkına çevirdi. Güneşli havada başlayan 100 km’lik maraton yarışında havanın aniden soğuması nedeniyle sporcular hipotermi yaşadı ve 21 kişi hayatını kaybetti.

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Çin’de düzenlenen 100 km’lik maraton yarışında 21 sporcu ani hava değişimi nedeniyle yaşamını yitirdi. Yarış aslında güneşli bir hava başlamıştı ancak öğle saatlerinden sonra fırtına çıktı ve dolu yağışı başladı.

NTV'de yer habere göre hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle de üzerlerinde hava koşullarına dayanacak kıyafet olmayan sporcular hipotermi yaşadı.

Yarış hemen durduruldu ve 1200 kişilik arama kurtarma ekibi sporcular için harekete geçti. Yarışa katılan 172 sporcudan 151’inin sağlık durumu iyi ancak 21 sporcu hayatını kaybetti.