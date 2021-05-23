Bursa'da cenaze evi karıştı her şeyi anlattı: Üstümü başımı yırtıp beni çıplak şekilde...

"En son yaşananlardan sonra eşimin ağrıları daha çok arttı" diyen genç kadının eşi "Dün eşimi kaybettiğim halde taziye ve helallik alırken, çirkin saldırılar yine devam etti. Ben kendi sakinliğimi korumak istedim. Sonra, evime bıçaklı saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.