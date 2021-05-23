Bursa'da cenaze evi karıştı her şeyi anlattı: Üstümü başımı yırtıp beni çıplak şekilde...
BURSA'da evlerine helallik almak için getirilen cenaze sırasında aynı binada yaşayan ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün genç kadın kansere yenik düştü. Genç kadının cenazesi evine helallik alınması için getirildi. Daha önceden husumetli olduğu öğrenilen komşular karşı karşıya gelirken, cenaze ile dalga geçmeye başlayan grup ve cenaze sahipleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan diğer komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri olayı yatıştırmak için büyük çaba gösterdi.
Vefat eden genç kadının eşi "Eşim uzun zamandır kanser tedavisi görüyor. Binamızda yaşayan bir kadın var. Binada bulunan 15 aile de şikayetçi ve davacı. Bizi sürekli takip edip eşime baskı kuruyordu." dedi.
"En son yaşananlardan sonra eşimin ağrıları daha çok arttı" diyen genç kadının eşi "Dün eşimi kaybettiğim halde taziye ve helallik alırken, çirkin saldırılar yine devam etti. Ben kendi sakinliğimi korumak istedim. Sonra, evime bıçaklı saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.