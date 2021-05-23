Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu gidiyor mi! Ali Koç sinyali verdi iki Türk beş yabancı aday!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu çözüm bekliyor. Ali Koç'un hoca konusuna değinmemesi, Belözoğlu'nun durumunun belirsiz olduğu düşüncesini akıllara getirirken kulislerde birçok ünlü teknik adamın ismi geçiyor. Fenerbahçe için ikisi Türk 5 hocanın ismi geçiyor...

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Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un yeniden aday olduğunu açıkladığı basın toplantısında teknik direktör konusuna hiç değinmemesi ve gazetecilerden soru almaması akıllara ‘Emre Belözoğlu’nun göreve devam etmesi garanti değil’ düşüncesini getirdi.

Dev isimler gündemde

Basın toplantısında bu konunun netleşmemesi, teknik direktör açıklamasının seçim veya EURO 2020 sonrasına kalabileceği görüntüsünü oluşturdu. Kulislerde ‘Ali Koç’un kafasında dev isimler var, onlar olmazsa Emre Belözoğlu açıklanacak’ söylentileri dolaşmaya başladı.

Sürpriz beklentisi va

Kulislerde Joachim Löw, Zlatko Dalic, Sergiy Rebrov, Bruno Labbadia ve Lucien Favre isimleri dolaşırken, Belözoğlu ve başka bir Türk teknik adamın daha gündemde olduğu konuşuluyor. Belirsizlik EURO 2020 sonuna kalırsa, sürpriz bir Türk teknik direktör hamlesinin gelme ihtimalinin de bulunduğu, tüm bu isimlerin hiçbiriyle anlaşılamaması durumunda Belözoğlu’nun kapısının çalınacağı en çok konuşulan konuların başında geliyor.

İspanya basınında Jose Bordalas iddiası

Öte yandan İspanya basınında geçtiğimiz günlerde Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas'ın da ismi Fenerbahçe ile anıldı. 5 yıldır Getafe'yi çalıştıran 57 yaşındaki Bordalas'ı Valencia ile birlikte Fenerbahçe'nin de istediği ifade edildi.