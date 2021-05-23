AK Partili Mehmet Özhaseki'den Meral Akşener'e tepki: Haddini aştı, kötü söz sahibine ait

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Özhaseki, "Meral Hanım, ne yazık ki haddi aşan, hiçbir şekilde Türkiye'de yaşayan parti liderlerimize yakışmayacak bir üslup içerisinde Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Kötü söz sahibine ait." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

"Meral Hanım, ne yazık ki haddi aşan, hiçbir şekilde Türkiye'de yaşayan parti liderlerimize yakışmayacak bir üslup içerisinde Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Kötü söz sahibine ait. İYİ Parti'nin açmazları var. İYİ Parti bir türlü istediği oy oranına yaklaşamıyor." diyen Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

Zaten birtakım oyunlarla, milletvekili kiralamalarla Meclise girdikten sonra aşırı sözler söyleyerek güya muhalefeti kendi üzerinde toplamaya çalışıyorlar. Bütün yaptıkları numaralar bundan ibaret. Bir de cevap veremedikleri en önemli konu da bir ittifak içerisinde ciddi şekilde yer alıyorlar, yerel seçim geliyor belediyeleri yok, nasıl oluyorsa kandırılıyorlar ve CHP almış bütün belediyeleri.

"Başka bir lider gördünüz mü dünyada?"



Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyada mazlumların hakkını savunan tek lider olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdiye kadar mazlumların hakkını her platformda savunan başka bir lider gördünüz mü dünyada? Nihayetinde bu İsrail'in Cumhurbaşkanı'na 'Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' diyen Cumhurbaşkanımız değil miydi? Dünyada o kendini çok büyük gören devletlerin liderlerine 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanımız değil miydi? Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların hakkını savunan, Arakan'daki gariplerin hakkını savunup hatta oraya TİKA ve Kızılay'ı seferber edip yardımlar gönderen Cumhurbaşkanımız değil miydi? Suriye'de kan akıyor, onların hakkını savunan Cumhurbaşkanımız değil mi? Hangi vicdanla dönüp siz bunu söylersiniz ki? Bunu vatandaşlarımız Meral Hanım'a söylediklerinde çok rahatsız oluyor. Rize'de vatandaş, Meral Hanım'ı protesto etmiş, edebilir. Durmadan 'bu çirkin benzetmeyi nasıl yaparsınız' diye sordukları gibi, 'HDP ile nasıl yan yana durursunuz' diye de soruyor vatandaş."