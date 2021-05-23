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Alman Sağlık Bakanı, salgının suçunu Türkiye'ye attı! 'Covid-19’un yarısı Türkiye’den geldi'

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Türkiye, yüksek enfeksiyon bölgesi, açılım yok. Akraba ziyaretine veya tatile Türkiye'de gidenleri, dönüşte sınırda kontrol edeceğiz. Geçen yıl corona onlar yüzünden yüzde 50 arttı. Türkiye ile test- karantina anlaşması yapacağız" dedi. 

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüsle ilgili çeşitli medya kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantıları yaptı. Spahn, geçen yıl koronavirüsü vakalarının yüzde 50'sinin Türkiye'den ve Balkan ülkelerine gidenlerden geldiğini belirterek, “Bu yıl da test ve karantina mecburiyeti olacak” diye konuştu. Bu mecburiyet, Almanya ile AB'nin onayladığı aşıları yaptıranlara geçerli değil. Çin aşısı AB'de henüz onaylanmadığı için, bunu yaptıranlar, Almanya'ya gelme durumu olursa, yine test ve karantina yükümlülüğüne tabi olacak.

2-3 haftaya yasaklar kalkacak

Başta ülkenin çok okunan tabloid gazetesi Bild olmak üzere, birçok yayına açıklama yapan Spahn, Almanya'da bu hafta sonundan itibaren normalleşmenin başlayacağını belirtti ve “İki – üç hafta içerisinde, bazı küçük bölgeler dışında yasaklar kalkacak” diye konuştu.

Almanya'da yüzde 50 artırdılar

Türkiye'nin risk bölgesi olmaktan çıkarılmadığını belirten ve yüksek enfeksiyon bölgesi olduğunu vurgulayan Spahn, “Geçen yıl, ikinci dalga yaz tatilinden sonra başlamıştı” hatırlatması üzerine, “Evet, geçen yazdan öğrendik. Geçen yıl, Türkiye'deki akraba ve aile ziyaretleri ile Balkanlara gidenler yüzünden ülkemizde yüzde 50 oranında fazla vaka görüldü. Bu yıl engellememiz lazım” dedi.

Türklere akraba ziyaretleri yasak mı?

Bu sözler, Almanya’da yaşayan Türklerle, zorunlu hal nedeniyle Almanya’ya vize alıp gelebilecekleri kapsıyor. Türkiye’ye ve Türk vatandaşlarına seyahat ve turizm için uygulanan vize yasağının şimdilik devam edeceği de bir anlamda teyit edildi.

Sağlık Bakanı, Bild Gazetesi’nin “Akraba ziyaretlerine bir yasak mı gelecek?” sorusuna ise, “Hayır ama Türkiye ile bu yıl daha erkenden, gidiş-gelişler için bir test ve karantina anlaşması yapmak istiyoruz. Ve bu test mecburiyeti, Almanya tarafından geçen yıl olduğu gibi yine sınırlarda kontrol edilecek. Yurt dışı seyahatler konusundaki bu önlemler, salgının en son aşaması olacak. Test yaptırılmalı ve uyanık olunmalı. Aksi durumdaki her şey başarımızı suya düşürür” yanıtını verdi.

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