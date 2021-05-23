Yemeksepeti'nin sahibi Aydın ile restoran sahibi arasında tartışma

Restoran sahibi, Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'a "Neden geç ödeme yapıyorsunuz" diye sordu. Restoran sahibi, Getir.com'un hemen ödeme yaptığını söyleyince Aydın, "Biz o kadar zengin değiliz" dedi.

Abone ol

Pandemi önlemleri nedeniyle sadece paket servis yapabilen bir restoran sahibi, Twitter hesabından Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'a ''Bünyenizde çalışan restoranların ödemesini neden her ay geciktiriyorsunuz? Yüzde 38 ve fazlası komisyonunuzu hemen alıyorsunuz. Müşteriden de ödemeyi hemen alıyorsunuz. Ama bizi paramızı alabilmek için yalvartıyorsunuz! Haram zıkkım olsun'' diyerek tepki gösterdi.

Restoran sahibi, ''Joker açıyoruz. 45 TL tutar 25 TL’ye iniyor. Siz listeleme için 5.90 kesiyorsunuz. Üzerine komisyonunuz olan yüzde 34’ü alıyorsunuz. Ona rağmen biz ürünleri gönderiyoruz. Ama siz ayda 2 kere yapmayı vaadettiğiniz ödemeyi hiçbir ay zamanında yapmıyorsunuz. Bu ay dahil! Pandemide restoran olarak ayakta kalmaya, kira ve personel giderlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Ürün tedariğine nakit para ile devam ediyoruz. Peki siz her yer kapalıyken paket servis ile gönderdiğimiz yemeklerin ücretini ödemezseniz biz nasıl devam edeceğiz?'' diye sordu.

Restoran sahibine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Nevzat Aydın, ''Yemeksepeti’nin ortalama komisyonu yüzde 8 civarı. En yüksek komisyon ise yüzde 12. Kurye servisi hizmetini komisyonmuş gibi gösteriyorsunuz. Kendi kuryenizi kullanırsanız böyle bir sorun kalmaz, yüzde 10 komisyon verirsiniz. Paralar her onbeş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs’a denk gelinmesine rağmen yine beş iş günü içinde yatırılıyor. Tahminim Pazartesi hepsi ödenmiş olur" dedi.

'Hepsi bahane'

Ödeme çizelgesi paylaşan restoran sahibi, ''Tarihleri burada görebilirsiniz. Bugün ayın 22'si. Pazartesi 24'ü. 1 haftalık bir gecikme için bunların hepsi bahane ne yazık ki. renkli işaretlenen yerlerde de kesilen ücret sonrası alacağımı görebilirsiniz. Teşekkürler'' ifadesini kullandı.

Aydın da ''Gecikme yok ki. Beş iş günü hanımefendi. Ayrıca o parayı da biz hemen almıyoruz, banka anlaşmasına göre 28-32 günde alıyoruz. Yani size önce ödemek yapmak için komisyon ödüyoruz'' diye yanıt verdi.

'Biz o kadar zengin değiliz'

Restoran sahibi, getir.com uygulamasının ödemeleri hemen yaptığını söyleyince Nevzat Aydın, "Biz o kadar zengin değiliz" açıklamasını yaptı.