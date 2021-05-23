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Ünlü popçu Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! İlk müdahale uçakta yapıldı

'Mış Mış', 'Üzülmedin Mi?', 'Ben Bazen' ve 'Öpücem' gibi birbirinden hit parçaların ardından, 'Sevmek Yüzünden' isimli şarkısını yakın zamanda hayranlarıyla buluşturan Simge Sağın'a (39) nazar değdi. ABD seyahatinden dönen şarkıcı, uçakta rahatsızlandı.

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Son eserinin başarısını kutlamak için arkadaşlarıyla New York'a giden ünlü şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'a dönüş uçağında yediği tavuk yüzünden rahatsızlandı. Şarkıcıya ilk müdahale uçakta yapıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Sağın, İstanbul'a iner inmez Kavacık'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dört gündür tedavisi devam eden şarkıcının doktoru tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastamız, yoğun bulantı-kusmaya bağlı dehidratasyon nedeniyle takip ve tedavi altındadır" denildi.

Kendisini iyi hissetmeyen şarkıcının tedavisi birkaç gün daha devam edecek.

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